عقوبة قاسية تنتظر أميركياً في قضية تتعلق ببطاقات التطعيم ضد فيروس ’كورونا’

2021/08/18 | 09:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أوقفت السلطات الأميركية، صيدلانيا في شيكاغو لبيعه عبر "إي باي" عشرات البطاقات الرسمية التي تثبت تلقي أصحابها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة العدل.

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وأشارت الوزارة إلى أن تونغتانغ جاو باع 125 بطاقة تلقيح صادرة عن مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي الهيئة الصحية الفيدرالية الرئيسية في البلاد، في مقابل 10 دولارات للبطاقة الواحدة.

وتحتل هذه البطاقات أهمية كبيرة حاليا إذ إن عددا متزايدا من المتاجر ومراكز العمل والأحداث العامة تشترط إبراز الموظفين أو الزبائن وثائق تثبت تلقيهم اللقاح للسماح لهم بالدخول.

ووُجهت إلى الصيدلي 12 تهمة مرتبطة بسرقة ملكية عامة، وهو يواجه احتمال السجن 10 سنوات عن كل تهمة.

وقال المسؤول الرفيع في وزارة العدل كينيث بولايت في بيان "نتعامل بجدية ونحقق بصورة نشطة في كل انتهاك يساهم في الحذر من اللقاحات وفي الوضع اللقاحي".

- سكاي

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