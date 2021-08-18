2021/08/18 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس ومن العجب العجاب الهزيل نرى دعوات شبابية (من الجنسين) فى استقلاليتهم عن الأسرة ،بعد التخرج بغية دعاوى الكذب فى اختراق الحياة العملية وتكوين الذات ،تمهيدا لحياة زوجية بمنتهى الاختيار الحر ، ورفض الوصاية ، إلخ ....هذا هو الباطل بعينه وخلط مفاهيم ورفض الأهل بعد تعب وعناء وشقاء كيما يتخرج فى الجامعة التى دفع الأب ثمنها من تحويشة عمره وهلاكه اليومى فى معيشة صعبة ومهلكة ، بالاضاف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثقافة القشرة واستقلالية الأبناء - اشرف عتريس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثقافة القشرة واستقلالية الأبناء - اشرف عتريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).