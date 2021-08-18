واشنطن: طالبان استولت على معدات عسكرية أمريكية

2021/08/18 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أقر جايك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء بأن “كمية لا بأس بها” من المعدات العسكرية الأمريكية باتت في أيدي حركة طالبان

وقال سوليفان في مؤتمر صحافي في البيت الابيض رداً على سؤال عن المعدات العسكرية الأمريكية في أفغانستان، إن “كمية لا بأس بها وقعت في أيدي طالبان وليس لدينا انطباع بالتأكيد أنهم سيعيدونها الينا”.

ونشرت طالبان قبل يومين تسجيل فيديو يظهر مقاتليها يحتفلون حول مروحيات أمريكية من طراز “بلاك هوك” تابعة للجيش الافغاني في مطار قندهار بجنوب البلاد.

وأوضح سوليفان أن “مروحيات بلاك هوك هذه لم تعط لطالبان.



لقد أعطيت للقوات الافغانية” بناء على طلب الرئيس الفار أشرف غني.

وأكد أن الرئيس بايدن اختار أن يتجاوب مع هذا الطلب، رغم إدراكه لخطر سقوط هذه المروحيات في أيدي طالبان.

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