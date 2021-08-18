للمرة الثانية.. عشرات الخريجين يقطعون شارعا حيويا وسط الناصرية للمطالبة بالتعيين

2021/08/18 | 09:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقطع العشرات من خريجي الكليات والمعاهد في ذي قار، الاربعاء شارعا حيويا وسط الناصرية للمطالبة بالتعيين.وأفاد شهود عيان في المحافظة، بأن “العشرات من خريجي الكليات والمعاهد النفطية تظاهروا صباح اليوم امام مبنى ديوان المحافظة، وقطعوا الطريق الرئيسي للمبنى الواقع في شارع الامام علي (عليه السلام) بالإطارات المحترقة ومنعوا مرور المركبات”.وطالب “المتظاهرين بتوفير وظائف …

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عشرات الخريجين يقطعون شارعا حيويا وسط الناصرية للمطالبة بالتعيين أولاً على النور نيوز.

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