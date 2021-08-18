الصين تحافظ على التواصل مع طالبان وتحترم

2021/08/18 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الصينية أنها تحترم إرادة واختيار الشعب الأفغاني، كما أنها على اتصال بقيادة طالبان.والتقى وزير الخارجية الصيني مع قيادي بارز في طالبان قبل أسابيع قليلة وخلال ذلك الاجتماع وصف طالبان بأنها قوة سياسية وعسكرية رئيسية في أفغانستان يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في إعادة بناء البلاد.

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