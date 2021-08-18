2021/08/18 | 10:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع إبقاء منظمة “اوبك+” على انتاجها النفطي بالرغم من مطالبة امريكا من المنظمة بزيادة انتاجها .وارتفع خام برنت 27 سنتا أو 0.39 بالمئة، ليصل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار النفط وبرنت يصل إلى 69.30 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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