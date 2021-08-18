مقتل مسن متقاعد بهجوم مسلح في ديالى

2021/08/18 | 10:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بأن مسنا متقاعدا قتل بهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (18 اب 2021)، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار فجر اليوم باتجاه مسن متقاعد في حي فلسطين بأطراف قضاء المقدادية شمال شرق ديالى".

وأضاف أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة إلى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".



ولم تتضح على الفور المزيد من التفاصيل.

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