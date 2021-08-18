تقلبات تضرب أجواء العراق تمهيداً لموجة القيظ الأخيرة

2021/08/18 | 10:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

توقع خبير الارصاد الجوية حسين الاسدي، الاربعاء، حدوث تقلبات في حركة الرياح بدءً من يوم غد، فيما اشار ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

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وذكر الاسدي في تدوينة اطلع عليها "ناس" (18 اب 2021)، انه "من يوم غد الخميس متوقع تقلبات في حركة الرياح وتحولها بشكل تدريجي في مناطق الجنوب البصرة وميسان وذي قار إلى جنوبية شرقية ترتفع معها معدلات الرطوبة النسبية خصوصاً البصرة تستمر على هذا الحال حتى يوم الاحد ثم تتحول مجدداً إلى شمالية غربية بينما متوقع رياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة في باقي المناطق".

واضاف ان "درجات الحرارة ستشهد إرتفاع طفيف يوم الجمعة ثم ترتفع اكثر الأسبوع القادم لتقترب من 50° درجة مئوية في مناطق الجنوب وشرق المنطقة الوسطى وبشكل أقل في باقي المناطق تستمر عدة أيام ثم تنخفض مجدداً".

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