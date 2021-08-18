2021/08/18 | 10:52 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الذهب يعاود الارتفاع بفعل مخاوف من متحور دلتا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/18 | 10:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يعاود الارتفاع بفعل مخاوف من متحور دلتا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يعاود الارتفاع بفعل مخاوف من متحور دلتا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).