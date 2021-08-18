وزير التعليم يصل صلاح الدين

2021/08/18 | 10:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الى محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل “تقدم” ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وصل الى ديوان محافظة صلاح الدين.

واضاف ان الوزير عقد اجتماعاً مع محافظ صلاح الدين ورئيس جامعة سامراء ورئيس جامعة تكريت وعمداء المعهد التقني لقضاء الدور وبلد.

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