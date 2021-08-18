التقط تمساح يدها وهي تُطعمه في حديقة حيوانات.. ومن ثم أتت المفاجأة من زائر

2021/08/18 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق زائر في حديقة حيوانات بولاية يوتا الأمريكية إلى العمل عندما شدّ تمساح يد مدربته وأحكم عليها بعد سحبها إلى بركته المسيّجة.

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