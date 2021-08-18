2021/08/18 | 11:05 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 18 أغسطس 2021 | 11:04 صباحاً

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خلال جولته المستمرة..



كمبش يلتقي بعدد من مواطني الموصل ويعد بمعالجة مشكلاتهم

التقى رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش والكادر المتقدم للديوان بجمع من العوائل المتعففة في مدينة الموصل التي رحبت بزيارته، مستمعاً إلى المشكلات التي تعاني منها.

ووعد كمبش بدراسة المقترحات التي قدمتها العوائل وتذليل كل العقبات التي تقف عائقا أمام تلبية احتياجاتها.

وأكد رئيس ديوان الوقف السني أن زيارته للموصل جاءت ليكون وسط أبنائها، والوقوف على مشكلاتها، وبذل كل الجهود لعودة مساجد الموصل وصروحها الدينية إلى سابق عهدها ، من خلال حملة إعمار شاملة لكل الجوامع والمواقع الدينية والأثرية التي تعرضت للإرهاب .

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