2021/08/18 | 11:08 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملة رفع التجاوزات تمتد الى 5 محافظات عراقية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/08/18 | 11:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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