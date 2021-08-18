سوق العراق للأوراق المالية يمنع تنفيذ أوامر شراء لصالح المستثمر الأجنبي في 3 شركات مساهمة

2021/08/18 | 11:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قررت إدارة سوق العراق للأوراق المالية، عدم السماح بتنفيذ أوامر شراء لصالح المستثمر الأجنبي في 3 شركات مساهمة اعتبارا من جلسة الأربعاء 18/8/2021.

وقالت وثيقة صادرة اليوم 18/8/2021 من سوق العراق للأوراق المالية، وموجهة إلى شركات الوساطة العاملة في السوق حصلت "الاقتصاد نيوز" عليها، إنه استنادا للمتابعة بين هيئة الأوراق المالية وسوق العراق للأوراق المالية يوم امس الثلاثاء 17/8/2021، واستنادا إلى متابعة تنفيذ المادة 12/ثانيا من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل - عدم تنفيذ أي أوامر شراء للمستثمر الأجنبي في شركات " بغداد للمشروبات الغازية ودار السلام للتأمين والمعمورة للاستثمارات العقارية".

ووفقا للمادة 12 من قانون الشركات اعلاه، حددت نسبة مساهمة العراقي في الشركة المساهمة ب51٪ كحد ادنى والباقي لصالح المستثمرين الأجانب.

من جهة أخرى، قال مدير سوق العراق للأوراق المالية، طه عبد السلام، لـ"الاقتصاد نيوز"، إنه تم اعلام شركات الوساطة من اجل المتابعة مع سوق العراق للأوراق المالية ومن اجل الإفصاح عن سبب عدم تلقي اوامر الشراء للأجانب من قبل النظام الإلكتروني امتثالا للمادة 12 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل لغرض افهام المتعاملين مع الشركات".

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