2021/08/18 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق والهند يؤكدان أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق والهند يؤكدان أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق والهند يؤكدان أهمية زيادة حجم التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).