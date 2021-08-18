الكاظمي يصدر توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الشمسية في العراق - عاجل

2021/08/18 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، توجيهاً بشأن مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق.

وقالت وزارة الكهرباء، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الكهرباء ( وكالة ) عادل كريم عقد ،في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة إجتماعاً إلكترونياً موسعاً مع شركة ( مصدر ) الإماراتية"، لافتة الى انه "بعد الترحيب ، بيّن الوزير توجيه رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة الشركة في انشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح افاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة في العراق ".

وأضافت ان "الوزير تحدث عن وجود عروض كبيرة جداً تُقَدم مشاريعها وطروحاتها الى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة ولكن تبقى الافضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال ،ونحن في وزارة الكهرباء نمثل الجهة المعنية والمختصة والمستفيدة من عقود الطاقة المبرمة ، لذلك فإن منظورنا وتقييمنا لتلك العروض هو تقييم واقعي وعلمي يصب في مصلحة البلد وديمومة علاقاته مع جميع الاطراف ذات العلاقة".

وعلى الصعيد الفني ، اشار الوزير وفقا للبيان، الى "دراسة الوزارة واستعداداتها لتوفير اهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالارض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والانبار ، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة ، مع التأكيد على تباين الاسعار بحسب البلدان وكميات الطاقة وملف المشاريع ونوعها والتي من المفضل ان تكون ذات سعات كبيرة ، مع مراعاة توفير الحماية اللازمة".

من جانبه ، اوضح الجانب الإماراتي اهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته ، كما ابدى كامل استعداده للشروع بـ"الخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية ، آملين تقديم الدعم الوزاري من الجانب العراقي لتسريع العمل".

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