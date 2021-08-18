جنايات الرصافة تحكم بالحبس الشديد لموظفين اثنين بوزارة الصحة لاختلاسهما ستة مليارات دينار / موسع

2021/08/18 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، اليوم الأربعاء، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة لاختلاسهما ستة مليارات دينار.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت اليوم، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهما اكثر من ستة مليارات دينار عراقي، عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة".وأضاف البيان، أن "المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات".وتابع، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه"./انتهى8

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