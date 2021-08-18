النزاهة تضبط متهماً تَلَقَّى رشا مقابل إصدار تَقْريرٍ طبِّيٍّ مُزَوَّرٍ

2021/08/18 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت ملاكات مكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في صلاح الدين مُتَّهماً مُتلبساً بالرشا مقابل إصدار تَقْريرٍ طبِّيٍّ مُزَوَّرٍ يَتَضَمَّنُ نسبة عجز صاحبه، خلافاً للقانون.وذكرت الهيئة في بيان لها : ان ملاكات المكتب تمكَّنت من ضبط أحد الْمُتَّهَمين العاملين في قسم اللجان الطبيَّة في دائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين مُتلبّساً بالرشا وذلك أثناء تَسَلُّمِهِ المبلغ المُتَّفق عليه سلفاً مع أحد المُراجعين؛ لقاء إصدار تَقْريرٍ طبِّيٍّ مُزَوَّرٍ يَتَضَمَّنُ نسبة عجز المراجع، خلافاً للقانون.وأوضحت الدائرة أنَّ" عمليَّة الضبط تمَّت؛ تنفيذاً لقرار المحكمة الخاصَّة بالأمن الوطنيِّ القاضي بضبط الْمُتَّهَم مُتلبّساً بالجرم المشهود، إذ تَحَرَّكَتْ ملاكات المكتب، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، وبعد مراقبةٍ ورصدٍ لِتَحَرُّكَات الْمُتَّهَم، تمكَّنت من ضبطه والتَّحَرُّز على المبرزات المضبوطة، إذ تمَّت مُطابقة التقرير مع الكتب الصادرة فَتَبَيَّنَ أنَّه مُزَوَّرٌ، وتمَّ إيداع الْمُتَّهَم صحبة المبرزات المضبوطة لدى جهة الطلب (جهاز الأمن الوطني)./انتهى8

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