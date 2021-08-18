تقنيات متقدمة تقتل الهواتف الذكية في غضون 10 سنوات القادمة

2021/08/18 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهاتف الذكي، مثل الشريحة المزروعة، هو تقنية عفا عليها الزمن، لذا في غضون عشر سنوات ستصبح نادرة.

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