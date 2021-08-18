2021/08/18 | 11:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، أربعة أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة.

وذكر بيان لمجلس القضاء، 18 آب/أغسطس، أنّ الأحكام صدرت "جراء اختلاسهما أكثر من ستة مليارات دينار عراقي عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية، عبر لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة".

وأوضح البيان، أنّ "المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استنادًا لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات".

وبيّن، أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقًا لأحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه".

اقرأ/ي أيضًا:

فيديو| رئاسة الجمهورية تعلن مشروع قانون جديد للعقوبات في العراق

هروب ومطاردة تنتهي باستسلام قائد القوة الجوية السابق في بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحكام شديدة بحق موظفين اثنين في قضية اختلاس 6 مليارات دينار) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحكام شديدة بحق موظفين اثنين في قضية اختلاس 6 مليارات دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).