تراجع أسعار خام البصرة الخفيف

2021/08/18 | 11:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تراجع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، لأكثر من 50 سنتا، فيما عزا بعض المتخصصين إلى تأثرها ببطء النمو الاقتصادي في شرق آسيا.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 70.19 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 54 سنتا وبنسبة تغيير بلغ 0.76%، كما انخفض ايضا خام البصرة الثقيل إلى 65.10 دولاراً للبرميل بمقدار 0.08 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.12%.

وبالنسبة للخامات الأخرى داخل المنظمة فقد سجل سعر النفط السعودي الخفيف 70.67 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 64.48 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 69.02 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.16 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.56 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.55 دولاراً، والكويت الكويتي 70.52 دولارا.

وعزا بعض المختصين في النفط اسباب انخفاض أسعار خام البصرة الخفيف لتأثرها باقتصاديات دول آسيا التي يتم تصدير النفط إليها كالهند والصين اللتين تشهدان حاليا ارتفاع نسبة انتشار الفيروس وتباطؤ النمو الاقتصادي فيهما خلال شهر تموز الحالي.

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