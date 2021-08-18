2021/08/18 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اطلاق 250 مليار كدفعة جديدة من اقيام الحنطة المسوقة للعام الحالي.

وذكر بيان مقتضب عن وزارة التجارة ان “وزير التجارة يعلن اطلاق 250 مليار كدفعة جديدة من اقيام الحنطة المسوقة لعام 2021”.

يذكر ان وزير التجارة، استقبل في وقت سابق اليوم، نظيره وزير التجارة التركي، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

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