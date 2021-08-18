وزير الخارجيَّة يتسلـَّم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى بغداد

2021/08/18 | 11:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلـَّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى بغداد السيِّد براشانت بيساي.

وذكر بيان للخارجية ان “اللقاء جرى خلاله بحث تطوُّر العلاقات الثنائيّة بين بغداد ونيودلهي، وسُبُل الارتقاء بها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، وأكـَّد السيِّد الوزير أنَّ وزارة الخارجيّة مُستعِدّة لتقديم كلِّ الدعم لإنجاح مَهمّة البعثة الدبلوماسيّة ببغداد”، مُتمنياً للسفير، وكادر البعثة النجاح، والتوفيق في تعزيز العلاقات بين العراق والهند، حيث أن سوق الهند يعتبر من أكبر الاسواق لشراء النفط العراقي ويمكن تفعل التبادل التجاري والتعاون المُشترَك في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والخدمية ، وذلك بعد مرحلة عودة الحياة وتحييد خطر فايروس كورونا”.

من جانبه أكـَّد سفير الهند الجديد لدى العراق براشانت بيساي أنه “سيبذل كلَّ ما بوسعه لزيادة حجم التعاون بين العراق والهند في إطار تعزيز العلاقات، ورفع مُستوى التعاون بين البلدين”.

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