أستهداف خط نقل الطاقة ديالى – ميرساد بعمل تخريبي

2021/08/18 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق ( ديالى – ميرساد ) 400 ك.ف الى عمل ارهابي تخريبي.وذكر بيان للوزارة، وصل “النور نيوز” نسخة منه، أنه “لم يمضي يوماً الا وتستهدف وزارة الكهرباء الى تعرض احد مفاصلها الى تفجير ارهابي تخريبي، يراد منه ايقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف قدراتها …

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