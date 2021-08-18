الحبس الشديد لموظفين بوزارة الصحة لاختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار

2021/08/18 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية، الأربعاء، اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين في وزارة الصحة لاختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف …

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