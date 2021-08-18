انطلاق عملية أمنية في جبال عجيل بصلاح الدين

2021/08/18 | 11:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد إعلام الحشد الشعبي، الأربعاء، بإنطلاق عملية أمنية في جبال عجيل، بمحافظة صلاح الدين.وذكر إعلام الحشد، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي والقوات الامنية انطلقت اليوم، الأ بعملية أمنية مشتركة لملاحقة فلول داعش الإرهابي في محافظة صلاح الدين”.وأضاف البيان، أن “العملية تشارك فيها قيادة عمليات …

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