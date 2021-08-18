هل ستتحوّل طالبان من مشكلة لأميركا إلى كابوس لروسيا وإيران؟

2021/08/18 | 11:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارعت الأحداث في أفغانستان وسيطرت حركة طالبان خلال بضعة أيام على البلد كاملا وهرب قادة النظام السابق للخارج، بعد إصرار الولايات المتحدة على الانسحاب تلبية لرغبة أغلبية واسعة من الشعب الأميركي مهما كانت تبعات هذا القرار، لأن الولايات المتحدة خاضت في أفغانستان أطول حروبها على الإطلاق ودفعت أموالا طائلة دون أن تتمكن من بناء دولة حديثة هناك، ومما يؤكد على وجود هذه الرغبة الواسعة بالخروج من أفغانستان أن قرار الانسحاب قد تم اتخاذه أيام الرئيس الجمهوري ترامب وقام بتنفيذه الرئيس الديموقراطي بايدن.

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