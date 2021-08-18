وزير الدفاع العراقي يوجه الجيش بالاستعداد العالي على خلفية احداث أفغانستان

2021/08/18 | 11:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الاستعداد القتالي “بدرجة عالية” على خلفية التطورات الأخيرة في أفغانستان.وعقد وزير الدفاع مؤتمراً موسعاً لقيادات الفرق في الجيش العراقي وجه خلاله بالاستعداد القتالي والتركيز على الضبط والتدريب العسكري والحيطة والحذر.وقال الوزير في … Readmore

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