ائتلاف النصر لتركيا: ستدفعون فاتورة تجاوزاتكم عاجلا أم اجلا

2021/08/18 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر ائتلاف النصر، الاربعاء، القصف التركي للأراضي العراقية، موضحا انه لن يمر دونما حساب.

وذكر عضو الائتلاف علي السنيد في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 آب 2021)، ان "النصر يدين القصف التركي لقضاء سنجار، واستمرار انتهاك تركيا للسيادة العراقية".



مشيرا إلى أن "تركيا ستدفع فاتورة تجاوزاتها عاجلا أم آجلا، ولن يمر تجاوزها على العراق دونما حساب".

واضاف البيان، ان "الائتلاف رفض أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين تركيا وحزب العمال التركي"، مطالبا "الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها لحفظ حرمة البلاد".

N.A

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