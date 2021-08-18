المرور توضّح تفاصيل خطة تخفيف الزخم المروري في بغداد

2021/08/18 | 11:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – آمنة سلامي

أوضحت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، تفاصيل خطة تخفيف الزخم المروري في بغداد، فيما أشارت إلى أن هناك حلولاً آنية ومستقبلية لفكِّ الزحامات.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المرور العامة العميد حيدر كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعداد المركبات التي دخلت بعد العام 2003 حتى الآن ليست بالقليلة، حيث إن الطاقة الاستيعابية للشارع البغدادي هي ما تقرب من 200 الى 250 ألف مركبة كحد أقصى، لكن عدد المركبات سيقترب إلى 3 ملايين في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "هناك معالجات آنية ضمن توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع السيطرات وتضييق الأرصفة والساحات والجزرة الوسطية لكي تسمح باستيعاب أكثر عدد من المركبات".

وأشار إلى أن "المديرية وضعت حلولاً مستقبلية وهي إنشاء الطرق السريعة والمترو والأنفاق وبناء الجسور وإكمال الطريق الحلقي من أجل تخفيف الزخم المروري"، لافتاً إلى أن "جميع الخطوات ستساعد في تخفيف الزخم المروري".

وكان مدير المرور العامة، اللواء طارق إسماعيل، أعلن في وقت سابق عن خطة تتضمن ثلاثة محاور لتخفيف الزخم المروري في العاصمة بغداد، أولها تحويل الجزرات الوسطية والساحات العامة مثل ساحة النسور والفتح والإمامين الحسنين (ع)، وثانيها اختصار الجزرات الوسطية، وثالثاً اختصار الكيرفات التي تسهل انسيابية السير نحو الاتجاه اليمين، فيما أكد أن كل ذلك سوف يخفف من وطأة الزخم المروري.

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