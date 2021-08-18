الإعلان عن عودة 50% من الاسر النازحة

2021/08/18 | 11:37 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 18 أغسطس 2021 | 11:31 صباحاً

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اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق، الأربعاء، أن خطة الطوارئ، اسهمت بعودة 50 % من الأسر النازحة.

وقالت فائق إن “خطة الطوارئ التي نفذتها، اسهمت بعودة 50 % من النازحين”، منوهة بان “هناك مشكلات تعرقل عودة الاسر واغلاق المخيمات”.

وأضافت فائق، أنها “ستعمل على حلحلة جميع المشكلات التي تعيق عودة النازحين، بعد ان اطلعت على التحديات في كركوك”.

وأشارت وزيرة الهجرة الى “امتلاك الوزارة برنامج تأهيل مجتمعي للاسر التي تعاني من اثار داعش وحل الاشكالات المادية عن طريق منحة المليون دينار”.

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