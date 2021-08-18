واسط: ضبط 'كتاب مزور' لمشروع مجاري ناهزت مبالغه 26 مليار دينار

2021/08/18 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دائرة التحقيقات في الهيئة، الاربعاء، من ضبط خطاب ضمان بقيمة ( 1,300,000,000) مليار دينار، مزعوم صدوره من أحد المصارف الأهلية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 آب 2021)، ان "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في واسط، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة بموجب مذكرة قضائية، تمكن من ضبط أصل خطاب الضمان المزور وأوليات مشروع تنفيذ "شبكات مجاري ثقيلة وأمطار" مع محطات مجاري في عدد من مناطق مدينة الكوت".

وأضاف البيان، إن "الفريق ضبط أصل الخطاب في قسم العقود بديوان محافظة واسط، وذلك بعد مفاتحة المصرف المزعوم صدور الخطاب منه، الذي أكد بدوره أن الخطاب لا أصل له وهو مزور"، لافتا الى أن "المبلغ الإجمالي للمشروع، الذي يشمل مناطق (الفلاحية والإمام الرضا والسياسيين والجامعة) في مركز المحافظة، بلغ (25,994,490,000) مليار دينار".

واوضح، انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه رفقة متهمين اثنين على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط، الذي قرر توقيفهما وفقا لأحكام المادة (310) من قانون العقوبات".

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