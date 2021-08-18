افشال استهداف لتجمعات المواطنين في بغداد.. والأمن ينشر التفاصيل

2021/08/18 | 12:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، محاولة لاستهداف تجمعات المواطنين في جانب الكرخ من العاصمة.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 آب 2021)، إن "مفارز استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة (27) تمكنت من إحباط عمل إرهابي جبان يروم الحاق الأذى بالمواطنين، وذلك بعد ان لاحظت قوة من الاستخبارات شخصا ملثما يستقل دراجة نارية اثارت تصرفاته الشكوك والريبة في منطقة الوشاش ببغداد".

واضاف البيان، انه "تمت ملاحقته المشتبه به مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة (ثلاث رمانات يدوية وسلاح غدارة) ولاذ بالفرار في (بستان شطيط) ضمن المنطقة في قاطع الكرخ".

واوضح، أن "عملية البحث عن المتهم مازالت مستمرة"، مبينا أنه "تم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

N.A

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