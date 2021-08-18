تحديد موعد انطلاق بطولة منتخبات النساء للقوة البدنية

2021/08/18 | 12:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

حددت لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك، السابع والعشرين من الشهر الحالي موعداً لانطلاق بطولة منتخبات النساء للقوة البدنية في محافظة السليمانية.

وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" لجنة القوة البدنية العراقية كلاسك وبالتعاون مع لجنة السليمانية كلاسك تقيم بطولة منتخبات النساء للقوة البدنية باسم الشهيدة ميديا فيض الله، وذلك على قاعة بيگ رامي في المحافظة".

واضاف أن" الأندية المشاركة ستدخل المنافسة بثلاث لاعبات في الأقل، على أن لايزيد عددهن عن ثماني لاعبات"، لافتاً إلى أن "المنافسة ستتضمن رفعات( الدبني،و البنج بريس،و السحب)".

وتابع، أن" انطلاق البطولة ستسبقه إقامة المؤتمر الفني في تمام الساعة 11 صباحاً مع عملية الوزن"، لافتاً إلى أن" من خلال البطولة سيتم اختيار المنتخب النسوي للمشاركة ببطولة العرب المقبلة".

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