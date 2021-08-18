النزاهة تضبط خطاب ضمان مزوراً لمشروع ناهزت مبالغه 26 مليار دينار

2021/08/18 | 12:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، ضبط خطاب ضمانٍ بقيمة ( 1,300,000,000) مليار دينارٍ، مزعومٍ صدورُهُ من أحد المصارف الأهليَّة.وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

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