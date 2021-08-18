ممثل منظمة أمسام للأمم المتحدة  : استمرار المساعدات للنازحين في اقليم كردستان العراق 

2021/08/18 | 12:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – الزمان اعلن كاوه عبان سفير وممثل منظمة امسام الاممية التابعة للامم المتحدة فرع اقليم كردستان العراق عن الاستمرار بالفعاليات و المساعدات الانسانية في اقليم كردستان و بقية مدن العراق لاسيما في مخيمات اللاجئين و النازحين و داخل المدن بالرغم من مرور اقليم كردستان بازمة مادية صعبة ترافقت مع وباء كورونا الذي […]

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