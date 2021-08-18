2021/08/18 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

علق عضو لجنة العلاقات الخارجية، مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، على عدم دعوة العراق لسوريا من أجل حضور قمة دول الجوار في بغداد.

وقال الموسوي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "العلاقات العراقية السورية جيدة وقائمة على الإخاء بين الشعبين وتشاركا نفس المآسي والدمار خلال فترة دخول داعش كما كانت هنالك مواقف حميدة لسوريا مع العراق في السنوات الماضية".

وأضاف، أن "قرارعدم دعوة سوريا لحضور قمة دول الجوار في بغداد هو قرار خارجي الهدف منه إرضاء بعض الدول التي ستحضر القمة لا تربطها علاقات جيدة مع سورياً، اذ من المرجح ان الولايات المتحدة الأمريكية لها دور في ابعاد سوريا عن هذه القمة".

ودعا الحكومة العراقية الى "عدم السماع لكل ما يصدر من الولايات المتحدة وتنفيذه، بل يجب التعامل معها كما يتم التعامل مع روسيا والصين وبقية الدول "مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لا يمكن الوثوق بها، وما حصل في افغانستان مؤخراً خير دليل على ذلك".

ونفت وزارة الخارجية العراقية تقديم دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد لحضور اجتماع قمة دول الجوار المزمع عقده نهاية الشهر الجاري في بغداد.



وأوضحت في بيان أن "الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية تُرسل برسالة رسمية وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي".

ولفت البيان إلى أنه "لا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقيّة، لذا اقتضى التوضيح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول تعليق نيابي بشأن عدم دعوة سوريا لحضور قمة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول تعليق نيابي بشأن عدم دعوة سوريا لحضور قمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).