2021/08/18 | 12:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، اليوم الأربعاء، عدم وجود مقرات لحزبه في قضاء سنجار إطلاقا.

وقال شيخ موس في لـ(بغداد اليوم) إنه "لا توجد مقرات للحزب منذ عام 2018 بعد انسحابه من القضاء وجبل سنجار أيضا، ومن يتواجد في سنجار هي قوات مسلحة من أبناء المكون الإيزيدي يرتبطون بالحكومة العراقية وليس لهم ارتباط تنظيمي بنا أبدا".

وأضاف أن "القصف الأخير الذي استهدف سنجار، انما هو استهداف للمدنيين وأهالي القضاء، وهي حجة تستغلها تركيت من آجل التوسع داخل الأراضي العراقية بهدف محاربة حزب العمال الذي لاوجود له".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب العمال يكشف عن مخطط تركي للتوسع في العراق ويؤكد: لا مقرات لنا بسنجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب العمال يكشف عن مخطط تركي للتوسع في العراق ويؤكد: لا مقرات لنا بسنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).