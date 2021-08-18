انجاز اكثر من /50 /مشروعا للطرق في واسط

2021/08/18 | 12:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ اعلنت مديرية طرق وجسور محافظة واسط عن انجاز اكثر من /50/ مشروعا متكاملا للطرق منذ مطلع العام الحالي .وقال مدير الطرق في المحافظة ضرغام العوادي لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" كوادر المديرية وبجهود ذاتية وبأسلوب التنفيذ المباشر انجزت اعمال /53/ مشروعا متكاملا للطرق تم إنجازها شملت انشاء واكساء طرق ريفية وزراعية اضافة الى جسور وطرق خارجية في عموم المحافظة ".واضاف :" هناك أكثر من /40/مشروعا ستتم المباشرة بها خلال الفترة المتبقية من عام 2021 ، وتشمل ايضا صيانة عدد كبير من الطرق التي تضررت منذ أعوام طويلة في عموم الرقعة الجغرافية للمحافظة "./إنتهى

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