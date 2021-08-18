مصدر متطلع: كتل واطراف سياسية تطالب بتأجيل الانتخابات الى 21 نيسان 2022

2021/08/18 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر ممن حضروا اجتماع ليلة أمسٍ الثلاثاء، أنه تمت المطالبة باتخاذ القرار بتأجيل الانتخابات العراقية إلى 21 نيسان 2022، ولم يتسنى بعد تأكيد الخبر رسمياً.وقال مصدر إنه وخلال الاجتماع الذي انعقد أمس في بغداد، بمشاركة عدد من الأطراف … Readmore

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