المثنى والانبار مرشحة لاحتضان مشاريع الطاقة الشمسية المرتقب تنفيذها وفق المباحثات العراقية - الإماراتية

2021/08/18 | 12:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

عقد وزير الكهرباء وكالة المهندس عادل كريم ،الاربعاء، إجتماعاً إلكترونياً موسعاً مع شركة "مصدر" الإماراتية لتسهيل مهمة الشركة في انشاء مشاريع للطاقة الشمسية ضمن محافظتي المثنى والانبار. وذكر بيان للوزارة اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان الوزير بيّن توجيه رئيس مجلس الوزراء لتسهيل مهمة الشركة في انشاء مشاريع للطاقة الشمسية بناء على مذكرة التفاهم الثنائية لخلق تعاون كبير وبنّاء وفتح افاق المشاركة الفاعلة لصناعة الطاقة في العراق .واضاف انه هنالك عروض كبيرة جداً تُقَدم مشاريعها وطروحاتها الى الوزارة في مجال الطاقات المتجددة ولكن تبقى الافضلية للشراكات العربية وتجاربها الغنية في هذا المجال ،ونحن في وزارة الكهرباء نمثل الجهة المعنية والمختصة والمستفيدة من عقود الطاقة المبرمة ، لذلك فإن منظورنا وتقييمنا لتلك العروض هو تقييم واقعي وعلمي يصب في مصلحة البلد وديمومة علاقاته مع جميع الاطراف ذات العلاقة .واشار الى دراسة الوزارة واستعداداتها لتوفير اهم المقومات المطلوبة المتمثلة بالارض التي يرام العمل فيها ضمن محافظتي المثنى والانبار ، مع التنسيق لمباحثات تستهدف مناقشة التعرفة والطاقة المنتجة ، مع التأكيد على تباين الاسعار بحسب البلدان وكميات الطاقة وملف المشاريع ونوعها والتي من المفضل ان تكون ذات سعات كبيرة ، مع مراعاة توفير الحماية اللازمة .من جانبه اوضح الجانب الإماراتي اهمية عقد اجتماعات دورية لتحديد رقعة المشروع وسعاته، كما ابدى كامل استعداده للشروع بالخطوات المطلوبة وفق المخططات والجداول الزمنية والعروض والمواصفات الفنية .

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