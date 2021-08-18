سفير جديد للسويد يبدأ مهامه في بغداد

2021/08/18 | 12:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تسلم وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، أوراق اعتماد جوناس لوفين سفير السويد الجديد لدى بغداد.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 آب 2021)، إن "الوزير حسين تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد السيِّد جوناس لوفين سفير السويد الجديد لدى بغداد، وجرى بحث العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وستوكهولم، وسُبُل تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

وبحسب البيان، "تمنى الوزير النجاح، والتوفيق للسفير في مهامِّ عمله ببغداد، مُبدياً استعداد وزارة الخارجيَّة لتوفير كلِّ الدعم لنجاح عمل البعثة الدبلوماسيَّة، مُقدِّماً شكر، وتقدير العراق لمواقف السويد الداعمة له في المحافل الدولـيَّة، مُتطلـِّعاً لزيادة حجم التعاون بين البلدين".

وأشار حسين إلى "دور الجالية العراقيَّة في السويد في الحياة السياسية والمجتمعية، حيث تكون الجالية نسبة عالية من نفوس المجتمع السويدي مقارنة ببقية الجاليات".



داعيا إلى "توقيع مُذكـَّرات تفاهم في مُختلِف المجالات، ومساهمة الشركات السويديَّة في إعادة إعمار البُنى التحتـيَّة للمُدُن العراقـيَّة".

من جانبه أكـَّد السفير جوناس لوفين عمق، وقوة العلاقات بين بغداد وستوكهولم"، مُبيِّناً: "سنعمل على كلِّ ما شأنه تعزيز التعاون بين البلدين بمُختلِف المجالات".

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