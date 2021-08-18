2021/08/18 | 12:58 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف عن خطى متقدمة لاقناع مقاطعي الانتخابات بالعدول عن قرارهم

اكد النائب عن تيار الحكمة جاسم موحان البخاتي , الأربعاء , ان اللجنة المكلفة من قبل اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب تسير بخطى متقدمة من خلال وضع خطة للتنسيق بين المنسحبين لاجل اقناعهم بالعدول عن قرار انسحابهم من الانتخابات المبكرة , مرجحا نجاح مهمة اللجنة في الأيام القادمة .

وقال البخاتي ان ” اللجنة المكلفة من قبل اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية ورؤساء الأحزاب تسير بخطى متقدمة من خلال وضع خطة للتنسيق بين المنسحبين لاجل اقناعهم بالعدول عن قرار انسحابهم من الانتخابات المبكرة” , مشيرا الى ان “تيار الحكمة هو احد المكلفين بتلك المهمة ” .

وأضاف ان ” اللجنة تجري حاليا اجتماعات تمهيدية لاجل اقناع المنسحبين وكذلك التنسيق مع الجانب الحكومي لاجل الإيفاء بوعوده بتحقيق الأجواء الأمنية التي تكفل ضمان عملية الاقتراع وذلك لاجل إنجاح المساعي التي تقوم بها “.

وأشار البخاتي الى انه ” مازال امام اللجنة الوقت الكافي لاجراء المبحاثات مع القوى السياسية المنسحبة”، مرجحا أن “تخرج المساعي بنتائج إيجابية خلال الايام المقبلة” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف عن خطى متقدمة لاقناع مقاطعي الانتخابات بالعدول عن قرارهم) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف عن خطى متقدمة لاقناع مقاطعي الانتخابات بالعدول عن قرارهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).