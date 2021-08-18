القضاء يوضح بشأن إستغلال المرشحين للانتخابات حاجة الموقوفين أو المحكومين

2021/08/18 | 13:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاربعاء، توضيحاً بشأن إستغلال بعض المرشحين للانتخابات حاجة الموقوفين أو المحكومين، والإيحاء بتدخلهم بعمل القضاء، والتأثير عليه.وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “فيما يتعلق باستغلال بعض المرشحين لانتخابات مجلس النواب حاجة الموقوفين او المحكومين وذويهم واستخدامهم لاغراض انتخابية، …

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