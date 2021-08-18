لبنان.. انفجار عكار يعزز المخاوف من

2021/08/18 | 13:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد المخاوف في لبنان من "قنابل موقوتة" متمثلة بمواد البنزين والمازوت المخزنة في المباني السكنية أو بالقرب منها، وذلك بعد أيام على كارثة انفجار خزان للوقود في قرية التليل بمنطقة عكار والتي أوقعت أكثر من مائة قتيل وجريح.

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