7 قتلى عقب هجوم استهدف حافلات تقل عمالا في شركة شل في نيجيريا

2021/08/18 | 13:29 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة النيجيرية الأربعاء مقتل سبعة أشخاص في هجوم استهدف الاثنين موكب حافلات تقل عمالاً إلى موقع غاز تابع لشركة شل في جنوب شرق نيجيريا.فتح مسلحون النار على موكب حافلات متوجه إلى مصنع غاز شل في المنطقة، بحسب المتحدث … Readmore

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