أمريكا تطالب بحضور محدود في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمنع انتشار كورونا

2021/08/18 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعت الولايات المتحدة زعماء العالم إلى إرسال مقاطع مصورة بدل السفر إلى نيويورك في الشهر المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقالت إن ذلك سيساهم في منع تحول المناسبة إلى بؤرة انتشار سريع لعدوى فيروس كورونا.

وتنطلق اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 12 سبتمبر (أيلول) وستتضمن إلقاء كلمات بالحضور الشخصي، وأخرى بالفيديو في ظل تباين معدلات التطعيم العالمية والمخاوف من انتشار السلالات المتحورة للفيروس.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: “نحتاج إلى مساعدتكم حتى لا يتحول أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مناسبة لنقل العدوى بكثافة”.

وأضافت “على رؤساء الوفود التفكير في إلقاء بياناتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر الفيديو.



وإذا قررت الوفود السفر إلى نيويورك، فإننا نطلب منها اصطحاب الحد الأدنى المطلوب من المسافرين”.

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