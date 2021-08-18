وزيرة الهجرة تصل مبنى محافظة صلاح الدين

2021/08/18 | 13:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصلت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، الى مبنى محافظة صلاح الدين.

وقال مراسل “تقدم” ان وزيرة الهجرة والمهجرين وصلت الى مبنى محافظة صلاح الدين.

واضاف ان وزيرة الهجرة التقت بالمحافظ عمار جبر وبحثت معه واقع النازحين وعودتهم الى مناطقهم.

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