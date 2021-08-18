تحذير للرجال فوق سن الخمسين: احترسوا من هذه المؤشرات لسرطان الجلد على جسمكم

2021/08/18 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بالميلانوما - وهو شكل مميت من سرطان الجلد.غالبًا ما يتطور على ظهورهم.هكذا تميز بين البقع التي تسبب مشاكل صحية خطيرة وغيرها.

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