الاستخبارات تلقي القبض على 3 من منفذي الهجمات على أبراج الطاقة في ديالى

2021/08/18 | 13:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، القبض على 3 إرهابيين نفذوا هجمات على ابراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة ديالى.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وكالة الاستخبارات تواصل جهودها الميدانية لمطاردة فلول داعش الإرهابية وملاحقة المطلوبين للقانون والقبض على كل من تسول له نفسه العبث بالأمن”.وأضاف، انه …

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